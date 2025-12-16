https://ria.ru/20251216/afganistan-2062258122.html
Посол Афганистана оценил сотрудничество с Россией
Посол Афганистана оценил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 16.12.2025
Посол Афганистана оценил сотрудничество с Россией
Сотрудничество Москвы и Кабула развивается отлично во многих областях, включая безопасность, прорабатывается ряд инфраструктурных проектов, заявил посол... РИА Новости, 16.12.2025
Посол Афганистана Хассан: сотрудничество Москвы и Кабула развивается отлично
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Кабула развивается отлично во многих областях, включая безопасность, прорабатывается ряд инфраструктурных проектов, заявил посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан.
"Я оцениваю сотрудничество между нашими странами как отличное в различных областях, включая политическую и сферу безопасности. Действительно, есть инфраструктурные проекты, которые находятся на стадии подготовки к реализации", - сказал он газете "Известия".