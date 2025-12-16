Рейтинг@Mail.ru
Посол Афганистана оценил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 16.12.2025
01:04 16.12.2025
Посол Афганистана оценил сотрудничество с Россией
Посол Афганистана оценил сотрудничество с Россией - РИА Новости, 16.12.2025
Посол Афганистана оценил сотрудничество с Россией
Сотрудничество Москвы и Кабула развивается отлично во многих областях, включая безопасность, прорабатывается ряд инфраструктурных проектов, заявил посол... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
москва
кабул (город)
афганистан
россия
москва
кабул (город)
афганистан
россия
в мире, москва, кабул (город), афганистан, россия
В мире, Москва, Кабул (город), Афганистан, Россия
Посол Афганистана оценил сотрудничество с Россией

Посол Афганистана Хассан: сотрудничество Москвы и Кабула развивается отлично

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiВид на Кабул, Афганистан
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Вид на Кабул, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Кабула развивается отлично во многих областях, включая безопасность, прорабатывается ряд инфраструктурных проектов, заявил посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан.
"Я оцениваю сотрудничество между нашими странами как отличное в различных областях, включая политическую и сферу безопасности. Действительно, есть инфраструктурные проекты, которые находятся на стадии подготовки к реализации", - сказал он газете "Известия".
Кабул - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Афганистан пробно поставил в Россию виноград и бахчевые
13 декабря, 06:53
13 декабря, 06:53
 
В миреМоскваКабул (город)АфганистанРоссия
 
 
