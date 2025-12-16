В Москве задержали подозреваемых в афере на 19,5 миллиона рублей

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Пять человек задержаны по подозрению в мошенничестве на 19,5 миллионов рублей, они выдавали себя за перекупщиков металлопродукции, стройматериалов и электрооборудования в Москве, Пять человек задержаны по подозрению в мошенничестве на 19,5 миллионов рублей, они выдавали себя за перекупщиков металлопродукции, стройматериалов и электрооборудования в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max.

"Обманный бизнес продолжался около двух лет. Используя SIP-телефонию и информационно-телекоммуникационные технологии, они распространяли ложную информацию о продаже металлопродукции, стройматериалов и электрооборудования. При этом у них не было ни намерения, ни возможности поставить заявленные товары", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что аферисты заключали с клиентами договоры купли-продажи, оформленные на подставные организации, а полученные деньги переводили на счета этих фирм. Заказчики так и не получали оплаченные товары, а их деньги не возвращались.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали пятерых участников организованной группы, включая организатора схемы, в Нижнем Новгороде", - отмечается в сообщении.

Правоохранители отметили, что на данный момент полиция установила 51 эпизод противоправной деятельности. Общий ущерб составил более 19,5 миллионов рублей.