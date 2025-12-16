https://ria.ru/20251216/afera-2062300866.html
В Москве задержали подозреваемых в афере на 19,5 миллиона рублей
В Москве задержали подозреваемых в афере на 19,5 миллиона рублей
В Москве задержали подозреваемых в афере на 19,5 миллиона рублей
Пять человек задержаны по подозрению в мошенничестве на 19,5 миллионов рублей, они выдавали себя за перекупщиков металлопродукции, стройматериалов и... РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости.
Пять человек задержаны по подозрению в мошенничестве на 19,5 миллионов рублей, они выдавали себя за перекупщиков металлопродукции, стройматериалов и электрооборудования в Москве, сообщили
в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max.
"Обманный бизнес продолжался около двух лет. Используя SIP-телефонию и информационно-телекоммуникационные технологии, они распространяли ложную информацию о продаже металлопродукции, стройматериалов и электрооборудования. При этом у них не было ни намерения, ни возможности поставить заявленные товары", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что аферисты заключали с клиентами договоры купли-продажи, оформленные на подставные организации, а полученные деньги переводили на счета этих фирм. Заказчики так и не получали оплаченные товары, а их деньги не возвращались.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по СЗАО ГУ МВД России
по г. Москве
задержали пятерых участников организованной группы, включая организатора схемы, в Нижнем Новгороде", - отмечается в сообщении.
Правоохранители отметили, что на данный момент полиция установила 51 эпизод противоправной деятельности. Общий ущерб составил более 19,5 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Организатору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его сообщникам – подписка о невыезде и надлежащем поведении.