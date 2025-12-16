Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС повреждена линия связи - РИА Новости, 16.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 16.12.2025 (обновлено: 19:08 16.12.2025)
На Запорожской АЭС повреждена линия связи
На Запорожской АЭС повреждена линия связи
ВСУ повредили огневым воздействием линию связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. РИА Новости, 16.12.2025
На Запорожской АЭС повреждена линия связи

Энергоснабжение ЗАЭС из-за повреждения обеспечивает только одна внешняя линия

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. ВСУ повредили огневым воздействием линию связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
"Вследствие этого повреждения напряжение от линии электропередачи "Ферросплавная-1" на станцию не поступает", — рассказали там.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Лавров прокомментировал удары ВСУ по ЗАЭС
15 декабря, 23:09
Сейчас внешнее энергоснабжение станции обеспечено по второй линии — "Днепровской". Электропитание собственных нужд станции сохранено, специалисты выясняют точное место повреждения и объем необходимых работ. Ремонт начнут, как только позволит оперативная обстановка.

Электроснабжение по двум высоковольтным линиям значительно повышает устойчивость энергосистемы станции. Скорейшее возвращение второй линии в строй важно и для надежного обеспечения теплоснабжения станции и города Энергодара в отопительный период.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЭнергодарВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияЗапорожская область
 
 
