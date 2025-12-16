Рейтинг@Mail.ru
19:13 16.12.2025
Адвокат назвал решение Верховного суда по делу Долиной неожиданным
Вынесенное Верховным судом РФ решение о признании Полины Лурье собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина, мало кто ожидал, заявил РИА Новости РИА Новости, 16.12.2025
Заседание Верховного Суда по делу о квартире Долиной
Заседание Верховного суда по делу о квартире Долиной
жилье, россия, москва, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной, происшествия
Жилье, Россия, Москва, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Происшествия
Адвокат назвал решение Верховного суда по делу Долиной неожиданным

Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вынесенное Верховным судом РФ решение о признании Полины Лурье собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина, мало кто ожидал, заявил РИА Новости адвокат Московской коллегии адвокатов "Аронов и Партнеры" Евгений Розенблат.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
Розенблат отметил, что судебные акты отменены, в иске Долиной отказано, а дело в части встречного иска Лурье направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
«
"Думаю, такое решение Верховного суда РФ мало кто ожидал. Многие коллеги полагали, что суд применит двустороннюю реституцию: квартиру оставить Долиной, деньги за квартиру обязать вернуть покупателю", - сказал собеседник агентства.
Опрос
Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?
Проголосовали:34385
Вчера, 16:03
Розенблат добавил, что судебный акт любопытен и вселяет оптимизм как для покупателей, попавших в схожие истории, так и для рынка вторичной недвижимости в целом.
ЖильеРоссияМоскваЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире ДолинойПроисшествия
 
 
