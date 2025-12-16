Адвокат назвал решение Верховного суда по делу Долиной неожиданным

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вынесенное Верховным судом РФ решение о признании Полины Лурье собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина, мало кто ожидал, заявил РИА Новости адвокат Московской коллегии адвокатов "Аронов и Партнеры" Евгений Розенблат.

Розенблат добавил, что судебный акт любопытен и вселяет оптимизм как для покупателей, попавших в схожие истории, так и для рынка вторичной недвижимости в целом.