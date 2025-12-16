Адвокат назвал решение Верховного суда по делу Долиной неожиданным

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вынесенное Верховным судом РФ решение о признании Полины Лурье собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина, мало кто ожидал, заявил РИА Новости адвокат Московской коллегии адвокатов "Аронов и Партнеры" Евгений Розенблат.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
Розенблат отметил, что судебные акты отменены, в иске Долиной отказано, а дело в части встречного иска Лурье направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
"Думаю, такое решение Верховного суда РФ мало кто ожидал. Многие коллеги полагали, что суд применит двустороннюю реституцию: квартиру оставить Долиной, деньги за квартиру обязать вернуть покупателю", - сказал собеседник агентства.
Розенблат добавил, что судебный акт любопытен и вселяет оптимизм как для покупателей, попавших в схожие истории, так и для рынка вторичной недвижимости в целом.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.