Поиски в море пропавшего экс-главы совета министров Абхазии приостановили
Поиски в море пропавшего экс-главы совета министров Абхазии приостановили - РИА Новости, 16.12.2025
Поиски в море пропавшего экс-главы совета министров Абхазии приостановили
Поиски пропавшего во время купания на пляже в Сухуме экс-председателя совета министров Абхазии Важи Зарандия приостановлены на второй неделе, ситуацию осложняет РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T21:52:00+03:00
2025-12-16T21:52:00+03:00
2025-12-16T21:52:00+03:00
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Поиски пропавшего во время купания на пляже в Сухуме экс-председателя совета министров Абхазии Важи Зарандия приостановлены на второй неделе, ситуацию осложняет шторм, сообщил РИА Новости первый заместитель министра по ЧС республики генерал-майор Тигран Делибалтян.
"Пропавший мужчина - Зарандия Важа Илларионович, первый председатель Совета министров Республики Абхазия в 90-х годах. Произошло это 8 декабря, все дни осуществлялись поиски. Задействованы две лодки, один катер, а также четыре водолаза", - сказал Делибалтян.
На сегодняшний день, уточнил он, из-за шторма "поиск пропавшего с моря приостановлен, но мониторинг с берега продолжается".
По данным отчета российской волонтерской группы, с которым ознакомилось ранее РИА Новости, пропавшему мужчине 93 года. Делибалтян уточнил в беседе с РИА Новости, что, по словам родственников, пропавший вел активный образ жизни, в том числе мог искупаться в море в осенне-зимний период.
Изначально поиски Зарандия проводились только силами МЧС и минобороны Республики Абхазия, а также местных жителей. Волонтерская водолазная группа из России присоединилась 11 декабря. Волонтеры выходят в море на лодках, используют эхолот, также работают водолазы. Кроме того, в поисках задействован вертолет минобороны Абхазии. Как сообщили в республиканском МЧС, осмотр побережья ведется во всех районах страны, однако поиски пока не принесли успехов.