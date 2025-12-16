Поиски в море пропавшего экс-главы совета министров Абхазии приостановили

Поиск мужчины, пропавшего во время купания на пляже в Сухуме. Архивное фото

Поиск мужчины, пропавшего во время купания на пляже в Сухуме

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Поиски пропавшего во время купания на пляже в Сухуме экс-председателя совета министров Абхазии Важи Зарандия приостановлены на второй неделе, ситуацию осложняет шторм, сообщил РИА Новости первый заместитель министра по ЧС республики генерал-майор Тигран Делибалтян.

"Пропавший мужчина - Зарандия Важа Илларионович, первый председатель Совета министров Республики Абхазия в 90-х годах. Произошло это 8 декабря, все дни осуществлялись поиски. Задействованы две лодки, один катер, а также четыре водолаза", - сказал Делибалтян.

На сегодняшний день, уточнил он, из-за шторма "поиск пропавшего с моря приостановлен, но мониторинг с берега продолжается".

По данным отчета российской волонтерской группы, с которым ознакомилось ранее РИА Новости, пропавшему мужчине 93 года. Делибалтян уточнил в беседе с РИА Новости, что, по словам родственников, пропавший вел активный образ жизни, в том числе мог искупаться в море в осенне-зимний период.