"Спартак" полностью рассчитался со Станковичем

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов заявил РИА Новости, что "красно-белые" полностью рассчитались с бывшим главным тренером команды Деяном Станковичем и его штабом.

"Спартак" объявил об уходе серба с поста главного тренера 11 ноября, отметив неудовлетворительные результаты команды. Станкович возглавлял команду с начала сезона-2024/25, в мае клуб продлил контракт со специалистом на один сезон. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера "красно-белых" стал Вадим Романов, входивший в штаб балканского специалиста.

« "Это (расторжение соглашения) проходило в полном соответствии с условиями контракта. Клуб выполнил абсолютно все обязательства в отношении Деяна и его тренерского штаба", - сказал Некрасов.

На вопрос о том, отказывался ли бывший главный тренер "Спартака" от части полагающейся ему зарплаты, генеральный директор "красно-белых" подчеркнул, что клуб выполнил все условия.