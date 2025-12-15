https://ria.ru/20251215/stankovich-2062060611.html
"Спартак" полностью рассчитался со Станковичем
"Спартак" полностью рассчитался со Станковичем - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
"Спартак" полностью рассчитался со Станковичем
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов заявил РИА Новости, что "красно-белые" полностью рассчитались с бывшим главным тренером команды
футбол
спорт
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
футбол, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Гендиректор "Спартака" заявил, что клуб полностью рассчитался со Станковичем
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов заявил РИА Новости, что "красно-белые" полностью рассчитались с бывшим главным тренером команды Деяном Станковичем и его штабом.
"Спартак" объявил об уходе серба с поста главного тренера 11 ноября, отметив неудовлетворительные результаты команды. Станкович возглавлял команду с начала сезона-2024/25, в мае клуб продлил контракт со специалистом на один сезон. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера "красно-белых" стал Вадим Романов, входивший в штаб балканского специалиста.
"Это (расторжение соглашения) проходило в полном соответствии с условиями контракта. Клуб выполнил абсолютно все обязательства в отношении Деяна и его тренерского штаба", - сказал Некрасов.
На вопрос о том, отказывался ли бывший главный тренер "Спартака" от части полагающейся ему зарплаты, генеральный директор "красно-белых" подчеркнул, что клуб выполнил все условия.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 11 очков. В первом матче после зимней паузы "красно-белые" 1 марта на выезде сыграют с "Сочи".