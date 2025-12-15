https://ria.ru/20251215/monako-2062017534.html
"Монако" с Головиным проиграл "Марселю"
"Монако" с Головиным проиграл "Марселю" - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
"Монако" с Головиным проиграл "Марселю"
"Монако" на выезде проиграл "Марселю" в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T01:24:00+03:00
2025-12-15T01:24:00+03:00
2025-12-15T01:24:00+03:00
футбол
спорт
александр головин
монако
чемпионат франции по футболу (лига 1)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974026830_0:23:1080:631_1920x0_80_0_0_94f60caa4ea92d7eef41ba11969642d0.jpg
"Монако" с Головиным проиграл "Марселю"
"Монако" с Головиным в составе проиграл "Марселю" в матче чемпионата Франции