"Монако" с Головиным проиграл "Марселю"

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Монако" на выезде проиграл "Марселю" в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в Марселе на "Велодроме", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Мэйсон Гринвуд (82-я минута).