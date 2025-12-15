Рейтинг@Mail.ru
"Монако" с Головиным проиграл "Марселю"
Футбол
 
01:24 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/monako-2062017534.html
"Монако" с Головиным проиграл "Марселю"
"Монако" с Головиным проиграл "Марселю" - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
"Монако" с Головиным проиграл "Марселю"
"Монако" на выезде проиграл "Марселю" в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T01:24:00+03:00
2025-12-15T01:24:00+03:00
футбол
спорт
александр головин
монако
чемпионат франции по футболу (лига 1)
спорт, александр головин, монако, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Александр Головин, Монако, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
"Монако" с Головиным проиграл "Марселю"

"Монако" с Головиным в составе проиграл "Марселю" в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Монако" на выезде проиграл "Марселю" в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Марселе на "Велодроме", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Мэйсон Гринвуд (82-я минута).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
14 декабря 2025 • начало в 22:45
Завершен
Марсель
1 : 0
Монако
82‎’‎ • Мэйсон Гринвуд
(Пьер-Эмиль Хейбьерг)
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.
"Монако" (23 очка) идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, проиграв пять встреч из шести последних в лиге. "Марсель" (32) поднялся на третье место.
В следующем матче "Марсель" 4 января примет "Нант", "Монако" днем ранее дома сыграет против "Лиона".
Результаты других матчей:
"Лион" - "Гавр" - 1:0;
"Ланс" - "Ницца" - 2:0;
"Осер" - "Лилль" - 3:4;
"Страсбур" - "Лорьян" - 0:0.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Гол Мбаппе помог "Реалу" обыграть "Алавес" в матче Ла Лиги
Футбол
 
