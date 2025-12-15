Рейтинг@Mail.ru
"Миннесота" Капризова обыграла "Бостон"
Хоккей
 
07:44 15.12.2025 (обновлено: 09:00 15.12.2025)
"Миннесота" Капризова обыграла "Бостон"
"Миннесота" Капризова обыграла "Бостон"
/20251214/khokkey-2061917509.html
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 6:2 (1:0, 2:0, 3:2). В составе победителей дублем и результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов (29-я и 55-я минуты), шайбы также забросили Джаред Спёрджон (11), Райан Хартман (33), Куинн Хьюз (41) и Мэттью Болди (49). У "Бостона" отличились Алекс Стивс (51) и Эндрю Пик (60).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
15 декабря 2025 • начало в 02:00
Завершен
Миннесота
6 : 2
Бостон
10:11 • Джаред Спарджеон
(Брок Фабер, Маркус Йоханссон)
28:49 • Кирилл Капризов
(Мэттью Болди, Юэль Эрикссон Эк)
32:57 • Райан Хартман
(Брок Фабер)
40:54 • Квин Хьюс
(Райан Хартман, Николас Обе-Кубел)
48:08 • Мэттью Болди
(Кирилл Капризов)
54:55 • Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Дэймон Хант)
50:58 • Алекс Стивз
(Фрейзер Минтен, Майкл Эйсимонт)
59:59 • Эндрю Пик
(Шон Курали, Таннер Жанно)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Капризов стал первым россиянином, забросившим 20 шайб в текущем сезоне НХЛ. Всего в активе игрока 37 очков (20 голов + 17 передач). По итогам встречи Капризов был признан второй звездой матча.
Куинн Хьюз отметился голом в дебютном матче за "Миннесоту". 13 декабря американский форвард перешел "Уайлд" из "Ванкувер Кэнакс".
"Миннесота", набрав 43 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Бостон" с 38 баллами располагается на четвертой позиции в Атлантическом дивизионе.
В другом матче "Каролина Харрикейнз" дома обыграла "Филадельфию Флайерз" в серии буллитов со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал россиянин Андрей Свечников. Голевыми передачами отметились защитник "ураганов" Александр Никишин и нападающий "летчиков" Матвей Мичков.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Вашингтон" снова терпит крах? Овечкин обошел Ягра, но опять не забил
14 декабря, 06:55
 
