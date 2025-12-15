Рейтинг@Mail.ru
Капризова признали первой звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:38 15.12.2025 (обновлено: 10:10 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/kaprizov-2062048792.html
Капризова признали первой звездой дня в НХЛ
Капризова признали первой звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Капризова признали первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T09:38:00+03:00
2025-12-15T10:10:00+03:00
хоккей
кирилл капризов
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
миннесота уайлд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058544181_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_c8ed4d30fbbf78132037b88468b5a7ad.jpg
/20251215/khokkey-2062038669.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058544181_0:154:2048:1690_1920x0_80_0_0_54b2319654603feb22d25f1620c80131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
кирилл капризов, национальная хоккейная лига (нхл), спорт, миннесота уайлд
Хоккей, Кирилл Капризов, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спорт, Миннесота Уайлд
Капризова признали первой звездой дня в НХЛ

Капризова признали первой звездой дня в НХЛ после матча с "Бостон Брюинз"

© Фото : x.com/mnwildХоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : x.com/mnwild
Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В ночь на понедельник "Миннесота" дома одержала победу над "Бостон Брюинз" (6:2). Капризов отметился дублем и результативной передачей. Россиянин забросил 204-ю и 205-ю шайбы и занял второе место в списке лучших снайперов клуба в истории. Также Капризов в шестой раз в карьере в НХЛ преодолел отметку в 20 и более голов за сезон и стал рекордсменом "Уайлд" по этому показателю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
15 декабря 2025 • начало в 02:00
Завершен
Миннесота
6 : 2
Бостон
10:11 • Джаред Спарджеон
(Брок Фабер, Маркус Йоханссон)
28:49 • Кирилл Капризов
(Мэттью Болди, Юэль Эрикссон Эк)
32:57 • Райан Хартман
(Брок Фабер)
40:54 • Квин Хьюс
(Райан Хартман, Николас Обе-Кубел)
48:08 • Мэттью Болди
(Кирилл Капризов)
54:55 • Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Дэймон Хант)
50:58 • Алекс Стивз
(Фрейзер Минтен, Майкл Эйсимонт)
59:59 • Эндрю Пик
(Шон Курали, Таннер Жанно)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Второй звездой дня признан Зеев Буим, в активе которого гол и результативная передача в победном гостевом матче "Ванкувер Кэнакс" против "Нью-Джерси Девилз" (2:1).
Нападающий "Юты Маммот" Майкл Карконе стал третьей звездой дня. Форвард отметился дублем в гостевой победе команды над "Питтсбург Пингвинз" (5:4 ОТ).
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Гол Демидова помог "Монреалю" победить "Эдмонтон" в матче НХЛ
Вчера, 08:12
 
ХоккейКирилл КапризовНациональная хоккейная лига (НХЛ)СпортМиннесота Уайлд
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала