Капризова признали первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В ночь на понедельник "Миннесота" дома одержала победу над "Бостон Брюинз" (6:2). Капризов отметился дублем и результативной передачей. Россиянин забросил 204-ю и 205-ю шайбы и занял второе место в списке лучших снайперов клуба в истории. Также Капризов в шестой раз в карьере в НХЛ преодолел отметку в 20 и более голов за сезон и стал рекордсменом "Уайлд" по этому показателю.
15 декабря 2025 • начало в 02:00
Завершен
10:11 • Джаред Спарджеон
(Брок Фабер, Маркус Йоханссон)
28:49 • Кирилл Капризов
32:57 • Райан Хартман
(Брок Фабер)
40:54 • Квин Хьюс
48:08 • Мэттью Болди
54:55 • Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Дэймон Хант)
50:58 • Алекс Стивз
(Фрейзер Минтен, Майкл Эйсимонт)
59:59 • Эндрю Пик
Второй звездой дня признан Зеев Буим, в активе которого гол и результативная передача в победном гостевом матче "Ванкувер Кэнакс" против "Нью-Джерси Девилз" (2:1).
Нападающий "Юты Маммот" Майкл Карконе стал третьей звездой дня. Форвард отметился дублем в гостевой победе команды над "Питтсбург Пингвинз" (5:4 ОТ).