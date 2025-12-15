Терри рассказал о мыслях о суициде после московского финала ЛЧ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экс-капитан сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Челси" Джон Терри заявил, что его посещали суицидальные мысли после незабитого пенальти в финальном матче Лиги чемпионов в 2008 году.
В серии послематчевых пенальти против "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Лужники" в Москве Терри не попал в ворота, и в итоге победа досталась "красным дьяволам". Терри посчитал необходимым извиниться перед болельщиками в открытом письме, опубликованном на сайте "Челси" после поражения.
"Помню, как после игры мы все вернулись в отель, а я был на 25-м этаже в Москве и просто смотрел в окно, думая: "Почему? Почему?" Я не говорю, что если бы у меня была такая возможность, то я бы ею воспользовался, но в тот момент в голове проносились разные мысли. Потом пришли ребята и отвели меня вниз. Даже сегодня это до сих пор не дает мне покоя, хотя с годами все немного смягчилось", - приводит Daily Mail комментарий Терри в подкасте Риса Менни.
Терри 45 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Англичанин провел в "Челси" 19 лет и выиграл с командой Лигу чемпионов, Лигу Европы, по пять раз - чемпионат и Кубок Англии, трижды - Кубок английской лиги и два раза - Суперкубок страны. Терри является рекордсменом "Челси" по проведенным матчам (715).