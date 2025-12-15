Рейтинг@Mail.ru
Терри рассказал о мыслях о суициде после московского финала ЛЧ
Футбол
 
15:36 15.12.2025
Терри рассказал о мыслях о суициде после московского финала ЛЧ
Терри рассказал о мыслях о суициде после московского финала ЛЧ - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Терри рассказал о мыслях о суициде после московского финала ЛЧ
Экс-капитан сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Челси" Джон Терри заявил, что его посещали суицидальные мысли после незабитого пенальти в финальном... РИА Новости Спорт, 15.12.2025
футбол
джон терри
челси
лига чемпионов уефа
спорт
вокруг спорта
джон терри, челси, лига чемпионов уефа, спорт, вокруг спорта
Футбол, Джон Терри, Челси, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Вокруг спорта
Терри рассказал о мыслях о суициде после московского финала ЛЧ

Терри рассказал о мыслях о суициде после незабитого пенальти в финале ЛЧ-2008

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экс-капитан сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Челси" Джон Терри заявил, что его посещали суицидальные мысли после незабитого пенальти в финальном матче Лиги чемпионов в 2008 году.
В серии послематчевых пенальти против "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Лужники" в Москве Терри не попал в ворота, и в итоге победа досталась "красным дьяволам". Терри посчитал необходимым извиниться перед болельщиками в открытом письме, опубликованном на сайте "Челси" после поражения.
«
"Помню, как после игры мы все вернулись в отель, а я был на 25-м этаже в Москве и просто смотрел в окно, думая: "Почему? Почему?" Я не говорю, что если бы у меня была такая возможность, то я бы ею воспользовался, но в тот момент в голове проносились разные мысли. Потом пришли ребята и отвели меня вниз. Даже сегодня это до сих пор не дает мне покоя, хотя с годами все немного смягчилось", - приводит Daily Mail комментарий Терри в подкасте Риса Менни.
Терри 45 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Англичанин провел в "Челси" 19 лет и выиграл с командой Лигу чемпионов, Лигу Европы, по пять раз - чемпионат и Кубок Англии, трижды - Кубок английской лиги и два раза - Суперкубок страны. Терри является рекордсменом "Челси" по проведенным матчам (715).
Джон Терри - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Мужчины тоже плачут. Слезы капитана "Челси" стали символом спортивной драмы
21 мая 2023, 07:40
 
Футбол
 
