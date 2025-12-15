Терри рассказал о мыслях о суициде после московского финала ЛЧ

«

"Помню, как после игры мы все вернулись в отель, а я был на 25-м этаже в Москве и просто смотрел в окно, думая: "Почему? Почему?" Я не говорю, что если бы у меня была такая возможность, то я бы ею воспользовался, но в тот момент в голове проносились разные мысли. Потом пришли ребята и отвели меня вниз. Даже сегодня это до сих пор не дает мне покоя, хотя с годами все немного смягчилось", - приводит Daily Mail комментарий Терри в подкасте Риса Менни.