Семья баскетболистов избила судью после матча отбора Кубка России
Семья братьев Творжинских избила судью Никиту Скавинского после матча отборочного этапа Кубка России по баскетболу 3х3 в Сочи, сообщает Telegram-канал Kub Mash. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Семья братьев Творжинских избила судью Никиту Скавинского после матча отборочного этапа Кубка России по баскетболу 3х3 в Сочи, сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Инцидент произошел после матча в Красной поляне. Отмечается, что конфликт начался после того, как мать братьев Творжинских с криками подбежала к арбитру после завершения встречи. Ее супруг в сопровождении сыновей повалил Скавинского на землю и несколько раз пнул. После драки семья Творжинских покинула место проведения матча.
"Команда всем проигрывает, из-за чего начинает злиться. Всю игру человек (мать Творжинских) громко кричит на судей. Мы, как судьи, на это реагировать не должны", - рассказал Скавинский.
У арбитра диагностировали сотрясение, ушибы и перелом костей носа. Скавинский зафиксировал побои и написал заявление в полицию.