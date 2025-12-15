Рейтинг@Mail.ru
Семья баскетболистов избила судью после матча отбора Кубка России
12:02 15.12.2025 (обновлено: 20:18 15.12.2025)
Семья баскетболистов избила судью после матча отбора Кубка России
Семья баскетболистов избила судью после матча отбора Кубка России
Семья братьев Творжинских избила судью Никиту Скавинского после матча отборочного этапа Кубка России по баскетболу 3х3 в Сочи, сообщает Telegram-канал Kub Mash. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Семья баскетболистов избила судью после матча отбора Кубка России

Семья баскетболистов избила судью после матча в отборе Кубка России

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Семья братьев Творжинских избила судью Никиту Скавинского после матча отборочного этапа Кубка России по баскетболу 3х3 в Сочи, сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Инцидент произошел после матча в Красной поляне. Отмечается, что конфликт начался после того, как мать братьев Творжинских с криками подбежала к арбитру после завершения встречи. Ее супруг в сопровождении сыновей повалил Скавинского на землю и несколько раз пнул. После драки семья Творжинских покинула место проведения матча.
"Команда всем проигрывает, из-за чего начинает злиться. Всю игру человек (мать Творжинских) громко кричит на судей. Мы, как судьи, на это реагировать не должны", - рассказал Скавинский.

У арбитра диагностировали сотрясение, ушибы и перелом костей носа. Скавинский зафиксировал побои и написал заявление в полицию.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Экс-баскетболиста из США приговорили к 26 месяцам тюрьмы
10 декабря, 00:02
 
Баскетбол
 
