Рейтинг@Mail.ru
Алаев назвал рабочим текущий формат лимита на легионеров в РПЛ - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:16 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/alaev-2062249378.html
Алаев назвал рабочим текущий формат лимита на легионеров в РПЛ
Алаев назвал рабочим текущий формат лимита на легионеров в РПЛ - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Алаев назвал рабочим текущий формат лимита на легионеров в РПЛ
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал рабочим действующий формат лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T23:16:00+03:00
2025-12-15T23:16:00+03:00
футбол
спорт
матвей кисляк
алексей батраков
максим глушенков
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810568306_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_db94a553a1ae04c9e252ca44dde468f3.jpg
/20251213/futbol-2061868313.html
/20251215/glushenkov-2062200384.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810568306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0b424e92c9c63757560779e2843756dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, матвей кисляк, алексей батраков, максим глушенков, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Максим Глушенков, Российская премьер-лига (РПЛ)
Алаев назвал рабочим текущий формат лимита на легионеров в РПЛ

Глава РПЛ Алаев назвал рабочим текущий формат лимита на легионеров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Российской премьер-лиги Александр Алаев
Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал рабочим действующий формат лимита на легионеров в чемпионате России по футболу.
В ноябре состоялась встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с бывшими главными тренерами сборной России. По ее итогам министерство спорта получило предложение об ограничении числа легионеров в командах РПЛ 8-9 иностранными игроками.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Батракова признали лучшим футболистом "Локомотива" в ноябре-декабре
13 декабря, 17:59
"Считаю, что более логичным были бы обсуждения изменения лимита перед сезоном-2022/23, потому что главный фактор - отстранение и уход легионеров. Наличие в лиге игроков сборной Бразилии, но на ведущих ролях - Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Максим Глушенков. Если будет обсуждаться тема лимита, мы будем рассматривать это в комплексе: стимулирующие меры, какие-то ограничения, доморощенные футболисты. Сейчас я вижу объективные цифры - система рабочая у нас", - сказал Алаев на YouTube-канале "Это футбол, брат!".
Ранее Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми.
Максим Глушенков, ФК Зенит - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Глушенкова признали лучшим игроком "Зенита" в ноябре и декабре
Вчера, 18:05
 
ФутболСпортМатвей КислякАлексей БатраковМаксим ГлушенковРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала