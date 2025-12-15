Алаев назвал рабочим текущий формат лимита на легионеров в РПЛ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал рабочим действующий формат лимита на легионеров в чемпионате России по футболу.
В ноябре состоялась встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с бывшими главными тренерами сборной России. По ее итогам министерство спорта получило предложение об ограничении числа легионеров в командах РПЛ 8-9 иностранными игроками.
"Считаю, что более логичным были бы обсуждения изменения лимита перед сезоном-2022/23, потому что главный фактор - отстранение и уход легионеров. Наличие в лиге игроков сборной Бразилии, но на ведущих ролях - Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Максим Глушенков. Если будет обсуждаться тема лимита, мы будем рассматривать это в комплексе: стимулирующие меры, какие-то ограничения, доморощенные футболисты. Сейчас я вижу объективные цифры - система рабочая у нас", - сказал Алаев на YouTube-канале "Это футбол, брат!".
Ранее Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми.