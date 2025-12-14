Рейтинг@Mail.ru
Названы самые удачливые знаки зодиака 2025 года - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/zodiak-2061921019.html
Названы самые удачливые знаки зодиака 2025 года
Названы самые удачливые знаки зодиака 2025 года - РИА Новости, 14.12.2025
Названы самые удачливые знаки зодиака 2025 года
Чаще всего в 2025 году лотерейными миллионерами становились россияне, родившиеся в год лошади, выяснили для РИА Новости аналитики "Национальной Лотереи" -... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T08:22:00+03:00
2025-12-14T08:22:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018173806_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7f9f781bb562c353ca29e061f0e38298.jpg
https://ria.ru/20250420/uchastniki-2012375936.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018173806_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_9e09bca3cf765e6601e3cea0f44bc6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Названы самые удачливые знаки зодиака 2025 года

Родившиеся в Год лошади чаще всего выигрывали миллионерами в лотерее в 2025 году

© Фото : Национальная лотереяБилет лотереи "Мечталлион"
Билет лотереи Мечталлион - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Национальная лотерея
Билет лотереи "Мечталлион". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Чаще всего в 2025 году лотерейными миллионерами становились россияне, родившиеся в год лошади, выяснили для РИА Новости аналитики "Национальной Лотереи" - бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
"Впереди – год лошади, и именно представители этого знака китайского гороскопа стали абсолютными лидерами: почти 9% участников лотерей бренда, выигравших от одного миллиона рублей в 2025 году, родились в 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 и 2002 году", - объяснили в компании.
Также удачливыми знаками в текущем году стали тигр, дракон и коза - по 8,6% участников лотереи родились в этот год китайского гороскопа. Обладателями крупных денежных призов стали также "быки" (8,3%), "кролики" (8,2%) и "змеи" (8,1%).
Немного реже миллионерами становились представители знаков петуха, собаки и крысы – по 7–7,6%.
"Шанс на крупный выигрыш и исполнение мечты есть у каждого — и у молодых семей, и у пенсионеров, и у тех, кто участвует впервые. Знаки зодиака, профессии и города по сути не влияют на исход, однако мы наблюдаем интересные тенденции", - отметили в пресс-службе "Национальной Лотереи".
Пачки денег - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Десять россиян стали лотерейными мультимиллионерами на Пасху
20 апреля, 12:46
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала