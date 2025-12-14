https://ria.ru/20251214/zodiak-2061921019.html
Названы самые удачливые знаки зодиака 2025 года
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Чаще всего в 2025 году лотерейными миллионерами становились россияне, родившиеся в год лошади, выяснили для РИА Новости аналитики "Национальной Лотереи" - бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
"Впереди – год лошади, и именно представители этого знака китайского гороскопа стали абсолютными лидерами: почти 9% участников лотерей бренда, выигравших от одного миллиона рублей в 2025 году, родились в 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 и 2002 году", - объяснили в компании.
Также удачливыми знаками в текущем году стали тигр, дракон и коза - по 8,6% участников лотереи родились в этот год китайского гороскопа. Обладателями крупных денежных призов стали также "быки" (8,3%), "кролики" (8,2%) и "змеи" (8,1%).
Немного реже миллионерами становились представители знаков петуха, собаки и крысы – по 7–7,6%.
"Шанс на крупный выигрыш и исполнение мечты есть у каждого — и у молодых семей, и у пенсионеров, и у тех, кто участвует впервые. Знаки зодиака, профессии и города по сути не влияют на исход, однако мы наблюдаем интересные тенденции", - отметили в пресс-службе "Национальной Лотереи".