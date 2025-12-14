ВСУ ведут охоту на российских журналистов, заявили в СЖР

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. ВСУ ведут охоту на журналистов из России, заявил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев.
«
"Украинские снайперы и операторы FPV-дронов специально охотятся. У них есть расценки за убийство российских журналистов, к сожалению", — сказал он.
Соловьев уточнил, что западные журналисты, которые иногда появляются в районе линии фронта, посылают стрингеров, чтобы не рисковать жизнью.
Собеседник агентства добавил, что если западные журналисты выходят в зону боевых действий, то надевают жилеты с надписью "Пресса", потому что понимают, что русские солдаты не будут в них стрелять.
«
"Наши снайперы ведут себя правильно, в отличие от украинских. К сожалению, очень подлый враг в данном случае. Журналистов убивают специально, специально охотятся. И уже было много примеров", — пояснил Соловьев.
Пятнадцатого декабря пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Его учредили по решению СЖР в 1991 году.