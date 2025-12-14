Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ведут охоту на российских журналистов, заявили в СЖР - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:30 14.12.2025 (обновлено: 09:00 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/zhurnalisty-2061921316.html
ВСУ ведут охоту на российских журналистов, заявили в СЖР
ВСУ ведут охоту на российских журналистов, заявили в СЖР - РИА Новости, 14.12.2025
ВСУ ведут охоту на российских журналистов, заявили в СЖР
ВСУ ведут охоту на журналистов из России, заявил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T05:30:00+03:00
2025-12-14T09:00:00+03:00
вооруженные силы украины
союз журналистов россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155319/78/1553197835_0:103:3002:1792_1920x0_80_0_0_295d64c1ada75dcb906b5ab475143a39.jpg
https://ria.ru/20251002/vsu-2045768821.html
https://ria.ru/20250722/zhuravlev-2030646405.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155319/78/1553197835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a559059832e145a601c87eba0b303b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, союз журналистов россии, в мире
Вооруженные силы Украины, Союз журналистов России, В мире

ВСУ ведут охоту на российских журналистов, заявили в СЖР

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. ВСУ ведут охоту на журналистов из России, заявил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев.
«
"Украинские снайперы и операторы FPV-дронов специально охотятся. У них есть расценки за убийство российских журналистов, к сожалению", — сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВСУ грозят журналистам преследованием за несанкционированные публикации
2 октября, 07:12
Соловьев уточнил, что западные журналисты, которые иногда появляются в районе линии фронта, посылают стрингеров, чтобы не рисковать жизнью.
Собеседник агентства добавил, что если западные журналисты выходят в зону боевых действий, то надевают жилеты с надписью "Пресса", потому что понимают, что русские солдаты не будут в них стрелять.
«
"Наши снайперы ведут себя правильно, в отличие от украинских. К сожалению, очень подлый враг в данном случае. Журналистов убивают специально, специально охотятся. И уже было много примеров", — пояснил Соловьев.
Пятнадцатого декабря пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Его учредили по решению СЖР в 1991 году.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Захарова назвала удар по военкору Журавлеву спланированным
22 июля, 15:56
 
Вооруженные силы УкраиныСоюз журналистов РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала