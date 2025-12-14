https://ria.ru/20251214/zhurnalisty-2061911838.html
ВСУ ведут охоту на российских журналистов, заявили в СЖР
Боевики ВСУ ведут охоту на российских журналистов, рассказал РИА Новости председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. РИА Новости, 14.12.2025
в мире
союз журналистов россии
вооруженные силы украины
РИА Новости: глава СЖР заявил о наличии у ВСУ расценок за убийство журналистов
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Боевики ВСУ ведут охоту на российских журналистов, рассказал РИА Новости председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
"Украинские снайперы и операторы FPV-дронов специально охотятся. У них есть расценки за убийство российских журналистов, к сожалению", — заявил он.
уточнил, что западные журналисты, которые иногда появляются на первой линии, посылают стрингеров, чтобы не рисковать жизнью.
Собеседник агентства добавил, что в случае, если западные журналисты выходят в зону боевых действий, то надевают жилеты с надписью "Пресса", потому что понимают, что русские солдаты в журналистов не стреляют.
"Наши снайперы ведут себя правильно, в отличие от украинских. К сожалению, очень подлый враг в данном случае. Журналистов убивают специально, специально охотятся. И уже было много примеров", — пояснил Соловьев.
Пятнадцатого декабря пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он был учрежден по решению СЖР
в 1991 году.