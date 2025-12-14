Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал резкое заявление перед переговорами в Берлине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 14.12.2025
Зеленский сделал резкое заявление перед переговорами в Берлине
Владимир Зеленский намекнул на возможность отказа от присоединения к Североатлантическому альянсу в качестве компромисса. Его цитирует издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T14:30:00+03:00
2025-12-14T14:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
евросоюз
украина
в мире, украина, владимир зеленский, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский намекнул на возможность отказа от присоединения к Североатлантическому альянсу в качестве компромисса. Его цитирует издание "Страна.ua".
Он заявил, что это возможно, если "США и ЕС дадут гарантии безопасности".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Раде забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского
Вчера, 12:27
"Основным желанием Украины было вступление в НАТО. Это были бы реальные гарантии безопасности, но их европейские партнеры и США не поддержали", — утверждает он.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте ранее признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине.

Вчера издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится в ближайшие дни с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В США раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский подготовил Трампу
Вчера, 10:47
 
