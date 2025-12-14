Зеленский сделал резкое заявление перед переговорами в Берлине

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский намекнул на возможность отказа от присоединения к Североатлантическому альянсу в качестве компромисса. Его цитирует издание "Страна.ua".
Он заявил, что это возможно, если "США и ЕС дадут гарантии безопасности".
"Основным желанием Украины было вступление в НАТО. Это были бы реальные гарантии безопасности, но их европейские партнеры и США не поддержали", — утверждает он.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте ранее признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине.
Вчера издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится в ближайшие дни с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине.
