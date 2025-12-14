В Раде забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак возобновил общение с ним, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.



"Сразу после увольнения в офисе Зеленского произошел грандиозный скандал — и Ермак перестал общаться с Владимиром Александровичем", — говорится в публикации.