В Раде забили тревогу из-за скандального поступка Зеленского

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак возобновил общение с ним, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
"Сразу после увольнения в офисе Зеленского произошел грандиозный скандал — и Ермак перестал общаться с Владимиром Александровичем", — говорится в публикации.
Депутат добавил, что сейчас они очень активно контактируют.
По его мнению, Ермак уже потерял то влияние, которое имел раньше, но все выглядит так, что со временем он может вернуться в политику.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
* Внесен в список террористов и экстремистов.