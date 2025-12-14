В статье отмечается, что глава киевского режима заявляет о готовности провести выборы, но для этого требует прекращения огня. Или он соглашается с тем, что численность украинской армии может быть ограничена, но на ее нынешнем уровне, добавляет издание.



На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.