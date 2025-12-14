Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский подготовил Трампу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 14.12.2025 (обновлено: 21:02 14.12.2025)
В США раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский подготовил Трампу
В США раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский подготовил Трампу - РИА Новости, 14.12.2025
В США раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский подготовил Трампу
Владимир Зеленский придумал универсальную отговорку для ответа президенту США Дональду Трампу на предложения по урегулированию конфликта на Украине, пишет The... РИА Новости, 14.12.2025
В США раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский подготовил Трампу

WSJ: Зеленский придумал универсальную отговорку для ответа на мирный план Трампа

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский придумал универсальную отговорку для ответа президенту США Дональду Трампу на предложения по урегулированию конфликта на Украине, пишет The Wall Street Journal.

"Зеленский при поддержке своих европейских союзников тщательно разработал ответ на мирный план президента Трампа, который, по сути, сводится к следующему: да, но…" — говорится в публикации.
На Западе сделали громкое заявление после удара ВС России по Одессе
На Западе сделали громкое заявление после удара ВС России по Одессе
Вчера, 08:42
В статье отмечается, что глава киевского режима заявляет о готовности провести выборы, но для этого требует прекращения огня. Или он соглашается с тем, что численность украинской армии может быть ограничена, но на ее нынешнем уровне, добавляет издание.

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по урегулированию.
Смертельный номер: Зеленский прикрылся народом от гнева Трампа
Смертельный номер: Зеленский прикрылся народом от гнева Трампа
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
