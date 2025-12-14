Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта на Украине
10:41 14.12.2025 (обновлено: 12:46 14.12.2025)
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта на Украине
Владимир Зеленский заявил о шансе на достижение соглашения о завершении конфликта. Об этом он сказал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2025
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта на Украине

Зеленский назвал шансы на урегулирование конфликта на Украине значительными

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о шансе на достижение соглашения о завершении конфликта. Об этом он сказал в своем Telegram-канале.
"Будут встречи у меня с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира — политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значителен", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе
13 декабря, 15:56

При этом 12 декабря американский лидер обвинил главу киевского режима в отказе поддерживать его план, в то время как "людям очень нравится концепция сделки". До этого Зеленский провел встречу с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, по итогам которой он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.

Вчера издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится в ближайшие дни с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Берлине для обсуждения урегулирования на Украине.
Ранее правительство ФРГ подтвердило, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, затем к обсуждениям присоединится ряд лидеров ЕС и НАТО.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп высказался о мирном плане США по Украине
12 декабря, 03:12
 
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеВладимир Зеленский
 
 
