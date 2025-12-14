МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о готовности провести выборы на Украине направлены на то, что в страну вошли войска НАТО, такое мнение выразил в интервью YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«
"То, что Зеленский делает, — это попытка втянуть европейцев и американцев на Украину в качестве условия для проведения выборов. И как только НАТО войдут на Украину, они останутся там навсегда. Это будет гарантией того, что не придется идти на какие-либо уступки России", — сказал он.
Столь отчаянные действия главы киевского режима, по мнению эксперта, связаны с осознанием неминуемости российской победы на поле боя. В этом случае призыв Зеленского к перемирию является последней возможность отсрочить военный триумф Москвы.
«
"Ведь единственная причина, по которой кто-либо вообще говорит о нейтралитете Украины, или уступке территорий, или проведении выборов на Украине, заключается в том, что русские побеждают", — констатировал Дизен.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести президентские выборы на Украине. По его словам, Зеленский использует войну, чтобы не проводить голосование и оставаться у власти.
Глава киевского режима, в свою очередь, заявил, что готов к их проведению при условии заключения краткосрочного перемирия.
Однако до этого Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается.
Срок его истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.