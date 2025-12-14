https://ria.ru/20251214/zelenskij-2061978129.html
Зеленский заявил, что не держится за кресло президента Украины
Зеленский заявил, что не держится за кресло президента Украины - РИА Новости, 14.12.2025
Зеленский заявил, что не держится за кресло президента Украины
Владимир Зеленский, отменивший выборы на Украине, заявил на фоне давления Вашингтона, что якобы не держится за свою должность. РИА Новости, 14.12.2025
Зеленский заявил, что не держится за кресло президента Украины
Отменивший выборы Зеленский заявил, что не держится за кресло президента Украины
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Владимир Зеленский, отменивший выборы на Украине, заявил
на фоне давления Вашингтона, что якобы не держится за свою должность.
О необходимости выборов на Украине
заявлял президент США Дональд Трамп
, который ранее называл Зеленского
"диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
"Были сигналы от США о выборах президента Украины... Мой ответ, что я не держусь за кресло. Считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий. Попросил, чтобы партнеры помогли в вопросе безопасности, если будут выборы, и сказал, чтобы депутаты наработали варианты, как это реализовать, если так будет развиваться ситуация", - приводит слова Зеленского украинское издание "Новости.LIVE".
Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее выразил уверенность, что украинские власти не допустят проведения президентских выборов, нынешний режим Зеленского таким путем сменить невозможно.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.