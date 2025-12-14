Кардиолог рассказал, чем опасен дефицит цинка в организме

"Цинк - микроэлемент, без которого не работает антиоксидантная защита миокарда. Он участвует в регуляции артериального давления, липидного обмена и воспаления сосудов. Низкий уровень цинка связан с повышенным воспалением сосудов и риском ишемической болезни сердца", - сказал он.