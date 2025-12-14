https://ria.ru/20251214/zdorove-2061909945.html
Кардиолог рассказал, чем опасен дефицит цинка в организме
Кардиолог рассказал, чем опасен дефицит цинка в организме - РИА Новости, 14.12.2025
Кардиолог рассказал, чем опасен дефицит цинка в организме
Дефицит цинка в организме может грозить повышенным воспалением сосудов и риском ишемической болезни сердца, рассказал РИА Новости главный кардиолог...
Кардиолог рассказал, чем опасен дефицит цинка в организме
РИА Новости: дефицит цинка в организме грозит ишемической болезнью сердца
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дефицит цинка в организме может грозить повышенным воспалением сосудов и риском ишемической болезни сердца, рассказал РИА Новости главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Николай Гуляев.
"Цинк - микроэлемент, без которого не работает антиоксидантная защита миокарда. Он участвует в регуляции артериального давления, липидного обмена и воспаления сосудов. Низкий уровень цинка связан с повышенным воспалением сосудов и риском ишемической болезни сердца", - сказал он.
Кардиолог объяснил, что при дефиците цинка повышается уровень "плохого" холестерина, ухудшается эластичность сосудов и возрастает окислительный стресс - один из ключевых факторов развития атеросклероза и гипертонии. "Исследования показывают, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто наблюдается снижение уровня цинка в плазме, особенно у пожилых", - отметил Гуляев
Так, цинк улучшает состояние эндотелия сосудов и снижает повреждение миокарда при ишемии, поэтому контроль нормального уровня цинка важен при метаболическом синдроме, диабете и хронических сердечно-сосудистых заболеваниях, подчеркнул врач.