Дерзкое заявление Макрона о России вызвало возмущение на Западе - РИА Новости, 14.12.2025
23:05 14.12.2025
Дерзкое заявление Макрона о России вызвало возмущение на Западе
Для подписания мирного соглашения на условиях Киева Европе пришлось бы обратить вспять доминирование России на поле боя, в экономике, а также в производственных
Дерзкое заявление Макрона о России вызвало возмущение на Западе

Дэвиса возмутило заявление Макрона о мирном урегулировании

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Для подписания мирного соглашения на условиях Киева Европе пришлось бы обратить вспять доминирование России на поле боя, в экономике, а также в производственных мощностях, заявил подполковник армии США в отставке Дэниела Дэвиса в соцсети X.
Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад и Украина якобы заинтересованы только в мирном урегулировании, в то время как Россия продолжает боевые действия.
Владимир Зеленский прибыл в Берлин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Пока жив". В Раде набросились на Зеленского из-за встречи в Берлине
Вчера, 19:53
"Если вы не можете изменить эту ситуацию и по-прежнему отказываетесь завершить конфликт на лучших возможных дипломатических условиях, вы обрекаете тех самых украинцев, которых вы якобы поддерживаете, на бессмысленные смерти и военное поражение", — обрушился Дэвис с критикой.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Президент России Владимир Путин заявлял в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Вице-премьер Италии сделал заявление о войне с Россией
Вчера, 17:07
 
