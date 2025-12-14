Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, кто в России имеет высокие зарплатные ожидания - РИА Новости, 14.12.2025
02:03 14.12.2025
Опрос показал, кто в России имеет высокие зарплатные ожидания
Опрос показал, кто в России имеет высокие зарплатные ожидания - РИА Новости, 14.12.2025
Опрос показал, кто в России имеет высокие зарплатные ожидания
Средние зарплатные ожидания россиян на следующий год находятся на уровне почти 215 тысяч рублей, при этом наибольшие у работников IT (270,2 тысяч рублей),... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T02:03:00+03:00
2025-12-14T02:03:00+03:00
общество
россия
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, россия
Общество, Россия
Опрос показал, кто в России имеет высокие зарплатные ожидания

РИА Новости: зарплатные ожидания россиян находятся на уровне 215 тысяч рублей

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Средние зарплатные ожидания россиян на следующий год находятся на уровне почти 215 тысяч рублей, при этом наибольшие у работников IT (270,2 тысяч рублей), ритейла и торговли (251,2 тысяч рублей) и маркетинга и рекламы (231,7 тысяч рублей), следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Россияне поделились своими зарплатными ожиданиями на 2026 год, и в среднем хотели бы получать 214 900 рублей в месяц. При этом представители из IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 270 200 рублей. Специалисты из ритейла и торговли нацелены на доход в 251 200 рублей, а занятые в маркетинге и рекламе - на 231 700 рублей", - говорится в результатах исследования.
ОбществоРоссия
 
 
