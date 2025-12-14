Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области около 30 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/zaporozhe-2061934529.html
В Запорожской области около 30 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области около 30 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 14.12.2025
В Запорожской области около 30 тысяч абонентов остались без света
Энергетики Запорожской области восстанавливают электроснабжение после атак ВСУ, в регионе около 30 тысяч абонентов без света, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T10:41:00+03:00
2025-12-14T10:41:00+03:00
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993673846_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c3bb4d9e922e3274e281e6c3f00e51a2.jpg
https://ria.ru/20251127/ataka-2057955649.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993673846_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2955f08490688771a5b5d25baf319d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области около 30 тысяч абонентов остались без света

В Запорожской области около 30 тысяч абонентов после атак ВСУ остались без света

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкРабота электростанции
Работа электростанции - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Работа электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Энергетики Запорожской области восстанавливают электроснабжение после атак ВСУ, в регионе около 30 тысяч абонентов без света, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате массированного удара БПЛА противника по электросетевой инфраструктуре повреждение получил объект магистральных электрических сетей в северо-западной части Запорожской области. В настоящее время более 29 тысяч абонентов прифронтовых населенных пунктов находятся без электроснабжения", - сообщил в Telegram-канале губернатор
Энергетики работают без остановки, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть электроснабжение жителям отключенных населенных пунктов. Работы усложняются погодными условиями, отметил он.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В ЛНР 46 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА
27 ноября, 11:34
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала