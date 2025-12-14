https://ria.ru/20251214/zaporozhe-2061934529.html
В Запорожской области около 30 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области около 30 тысяч абонентов остались без света
Энергетики Запорожской области восстанавливают электроснабжение после атак ВСУ, в регионе около 30 тысяч абонентов без света, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 14.12.2025
