https://ria.ru/20251214/zaporozhe-2061895798.html
Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света
Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света - РИА Новости, 14.12.2025
Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света
Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света, причина уточняется, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T00:08:00+03:00
2025-12-14T00:08:00+03:00
2025-12-14T00:08:00+03:00
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19199/23/191992362_0:138:3000:1826_1920x0_80_0_0_b43da964c1b46c93caa989a686499543.jpg
https://ria.ru/20251213/bespilotnik-2061894259.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19199/23/191992362_192:0:2809:1963_1920x0_80_0_0_3f9813e5838875bcff3d56a8b8ca42a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света
Балицкий: часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света