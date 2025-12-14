Рейтинг@Mail.ru
Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света - РИА Новости, 14.12.2025
00:08 14.12.2025
Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света
Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света
Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света, причина уточняется, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2025
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
Балицкий: часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света

Подстанция.. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света, причина уточняется, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Отключение электроэнергии в населенных пунктах части Запорожской области. Энергетики уточняют причины отключения. Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания", - говорится в сообщении.
ПроисшествияЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
