Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:46 14.12.2025 (обновлено: 04:15 14.12.2025)
"IQ комнатной температуры". На Западе рассказали о войне с Россией
"IQ комнатной температуры". На Западе рассказали о войне с Россией

Уотсон: конфликт на Украине стал унижением для западных стран

Флаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Запад десятилетиями стремился унизить Россию, но из-за украинского конфликта оказался сам в положении униженного, об этом в соцсети Х заявил аналитик Алан Уотсон.
"(Президент США в 1993-2001 годах Билл. — Прим. Ред.) Клинтон и все последующие администрации США пытались запугать, загнать Россию в угол. Однако после почти четырех лет конфликта на Украине это США и Европа сталкиваются с унижением. Не нужен IQ комнатной температуры, чтобы понять, что Россия выиграла экономическую войну и войну на земле", — написал он.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения, а все цели будут выполнены. Глава государства неоднократно подчеркивал, что необходимо устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва стремится к прочному миру, который должен быть обеспечен надежными гарантиями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Заклятые друзья готовы отомстить России за главную обиду
12 декабря, 08:00
 
