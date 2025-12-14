МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Запад десятилетиями стремился унизить Россию, но из-за украинского конфликта оказался сам в положении униженного, об этом в соцсети Х заявил аналитик Алан Уотсон.
"(Президент США в 1993-2001 годах Билл. — Прим. Ред.) Клинтон и все последующие администрации США пытались запугать, загнать Россию в угол. Однако после почти четырех лет конфликта на Украине это США и Европа сталкиваются с унижением. Не нужен IQ комнатной температуры, чтобы понять, что Россия выиграла экономическую войну и войну на земле", — написал он.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения, а все цели будут выполнены. Глава государства неоднократно подчеркивал, что необходимо устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва стремится к прочному миру, который должен быть обеспечен надежными гарантиями.
