Запад пытается приватизировать урегулирование в Боснии, заявил Лавров

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад пытается "приватизировать" проблематику урегулирования в Боснии и Герцеговине, сформировать альтернативные ООН форматы "наблюдения" за обстановкой там, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад неустанно предпринимает попытки "приватизировать" проблематику урегулирования, сформировать альтернативные СБ ООН форматы "наблюдения" за обстановкой, в которых не звучал бы голос несогласных", - написал Лавров в своей статье "Буква и дух" Дейтона - залог мира и стабильности в Боснии и Герцеговине" для сербской газеты "Политика".
Министр напомнил, что происходящее в Боснии и Герцеговине далеко не единственный пример пренебрежения международным правом.
Статья Лаврова посвящена 30-летию подписания Дейтонского мирного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине.
