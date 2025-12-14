Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается приватизировать урегулирование в Боснии, заявил Лавров - РИА Новости, 14.12.2025
02:29 14.12.2025
Запад пытается приватизировать урегулирование в Боснии, заявил Лавров
в мире, босния, россия, берлин (город), сергей лавров, оон
В мире, Босния, Россия, Берлин (город), Сергей Лавров, ООН
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запад пытается "приватизировать" проблематику урегулирования в Боснии и Герцеговине, сформировать альтернативные ООН форматы "наблюдения" за обстановкой там, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад неустанно предпринимает попытки "приватизировать" проблематику урегулирования, сформировать альтернативные СБ ООН форматы "наблюдения" за обстановкой, в которых не звучал бы голос несогласных", - написал Лавров в своей статье "Буква и дух" Дейтона - залог мира и стабильности в Боснии и Герцеговине" для сербской газеты "Политика".
Министр напомнил, что происходящее в Боснии и Герцеговине далеко не единственный пример пренебрежения международным правом.
"В этом ряду - срыв киевским режимом и его европейскими кураторами в лице Берлина и Парижа реализации Минского "Комплекса мер", одобренного Советом Безопасности ООН", - добавил он.
Статья Лаврова посвящена 30-летию подписания Дейтонского мирного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине.
В мире Босния Россия Берлин (город) Сергей Лавров ООН
 
 
