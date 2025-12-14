Рейтинг@Mail.ru
Пас Юрова помог "Миннесоте" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ
Хоккей
 
00:57 14.12.2025
Пас Юрова помог "Миннесоте" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ
Пас Юрова помог "Миннесоте" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ
"Миннесота Уайлд" обыграла "Оттаву Сенаторз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
/20251213/khokkkey-2061801034.html
Пас Юрова помог "Миннесоте" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

Данила Юров
Данила Юров
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Оттаву Сенаторз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. У "Уайлд" отличились Тайлер Питлик (24-я минута), для которого этот гол стал первым за "Миннесоту", Райан Хартман (37) и Йоэль Эрикссон Эк (60). В составе проигравших шайбы забросили Тим Штюцле (40) и Дилан Козенс (46).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 декабря 2025 • начало в 22:00
Завершен
Миннесота
3 : 2
Оттава
23:54 • Тайлер Питлик
(Джаред Спарджеон, Нико Штурм)
36:02 • Райан Хартман
(Маркус Йоханссон, Данила Юров)
59:36 • Юэль Эрикссон Эк
(Маркус Йоханссон)
39:37 • Тим Штюцле
(Дилан Козенс, Дрейк Батерсон)
45:45 • Дилан Козенс
(Брэди Ткачук, Тим Штюцле)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий "Миннесоты" Данила Юров отметился пятой в сезоне результативной передачей, суммарно он набрал 8 очков (3 гола + 5 передач) в 25 матчах нынешнего чемпионата. Его партнер по атаке россиянин Кирилл Капризов результативными действиями не отметился.
"Миннесота", набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, "Оттава" с 32 баллами идет седьмой в Атлантическом дивизионе.
В другом матче дня "Нью-Джерси Девилз" победил дома "Анахайм Дакс" со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
