Пас Юрова помог "Миннесоте" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. У "Уайлд" отличились Тайлер Питлик (24-я минута), для которого этот гол стал первым за "Миннесоту", Райан Хартман (37) и Йоэль Эрикссон Эк (60). В составе проигравших шайбы забросили Тим Штюцле (40) и Дилан Козенс (46).