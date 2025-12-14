https://ria.ru/20251214/yazyk-2061906832.html
Исследование показало отношение россиян к китайскому языку
Исследование показало отношение россиян к китайскому языку - РИА Новости, 14.12.2025
Исследование показало отношение россиян к китайскому языку
Около 50% россиян считают, что китайский язык через пять лет станет востребован наравне с английским, следует из исследования онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, которое... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T03:15:00+03:00
2025-12-14T03:15:00+03:00
2025-12-14T03:15:00+03:00
китай
высшая школа экономики (вшэ)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763621038_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_7e718901c003a2bcaf498d7860a912f9.jpg
https://ria.ru/20251003/uchitel-2046130373.html
https://ria.ru/20250625/vypuskniki-2025198595.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763621038_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1058cc274feb173ec3077cd6dc9f4f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, высшая школа экономики (вшэ), общество
Китай, Высшая школа экономики (ВШЭ), Общество
Исследование показало отношение россиян к китайскому языку
РИА Новости: россияне считают, что китайский язык станет востребованным
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Около 50% россиян считают, что китайский язык через пять лет станет востребован наравне с английским, следует из исследования онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"По данным исследования онлайн-кампуса НИУ ВШЭ
, каждый четвертый (27%) россиянин считает китайский самым перспективным языком для карьеры. Кроме того, 50% считают, что через 5 лет китайский будет столь же востребован, как ранее английский", - говорится в исследовании.
Уточняется, что развитая цифровая инфраструктура и разнообразные экосистемы Китая
делают эту страну востребованной площадкой для обмена опытом и лучшими цифровыми практиками.
Кроме того, интерес к изучению китайского языка и китайской культуры растет среди людей разного возраста и профессий. Так, дети учат язык, считая, что владение китайским будет хорошим преимуществом в будущем. У взрослых наблюдаются две основные мотивации: профессиональная потребность в связи с развитием бизнес-контактов и партнерских проектов или интерес к культуре, истории и философии Китая, стремление к получению новых знаний и навыков.