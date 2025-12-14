Исследование показало отношение россиян к китайскому языку

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Около 50% россиян считают, что китайский язык через пять лет станет востребован наравне с английским, следует из исследования онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, интерес к изучению китайского языка и китайской культуры растет среди людей разного возраста и профессий. Так, дети учат язык, считая, что владение китайским будет хорошим преимуществом в будущем. У взрослых наблюдаются две основные мотивации: профессиональная потребность в связи с развитием бизнес-контактов и партнерских проектов или интерес к культуре, истории и философии Китая, стремление к получению новых знаний и навыков.