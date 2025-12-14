https://ria.ru/20251214/yamal-2061966443.html
Ямал представляет экспозицию на выставке "Новогодняя Россия. Книга сказок"
САЛЕХАРД, 14 дек – РИА Новости. Ямал представляет свою уникальную культуру на выставке "Новогодняя Россия. Книга сказок" в Национальном центре "Россия", экспозиция сочетает в себе мифы и традиции коренных северян с современными достижениями, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"В Национальном центре "Россия" стартовала выставка "Новогодняя Россия. Книга сказок". Ямал в числе восьми регионов знакомит жителей и гостей столицы со своей самобытной культурой — атмосфера по-настоящему волшебная. На нашем стенде мифы, традиции и сказки коренных северян переплетаются с достижениями современности", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что участие в одном из самых масштабных предновогодних событий страны является большой гордостью для Ямала.
"О нашем округе узнают сотни тысяч россиян. Обязательно приходите, чтобы прикоснуться к Ямалу даже за тысячи километров от него", - отметил губернатор округа.
По информации пресс-службы правительства Ямала, экспозиция будет открыта для посетителей до 1 марта 2026 года. Стенд Ямала посвящен фольклору и традициям коренных малочисленных народов Севера. Одним из символических персонажей, представленных регионом, стал Ямал-Ири – сказочный волшебник, который выполняет роль проводника в мир северных легенд и демонстрирует богатство мифологии этой земли.
Кроме того, гости экспозиции смогут совершить путешествие по Ямалу с помощью VR-очков, познакомиться с культурой северных народов, заглянуть в будущее региона через проекты стратегии "Ямал-2030" и узнать о подвиге первопроходцев, осваивавших полярные земли, уточнили в правительства региона.