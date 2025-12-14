Рейтинг@Mail.ru
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 14.12.2025 (обновлено: 18:33 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/vzryvy-2061987750.html
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 14.12.2025
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:57:00+03:00
2025-12-14T18:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чернигов
днепропетровск
дмитрий песков
вооруженные силы украины
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061988800_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3af85ce23b468e6bfa63e7f660e21fdc.jpg
https://ria.ru/20251211/ukrenergo-2061537546.html
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053725030.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
чернигов
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061988800_212:106:1207:853_1920x0_80_0_0_4f59667b28294388cab1616e643f49a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чернигов, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чернигов, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ДТЭК

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В нескольких регионах Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.
По данным местных СМИ, такие инциденты зафиксировали в Чернигове, Днепропетровске, Сумах, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации в энергетике
11 декабря, 23:17
Утром появилась информация о прилетах в Одесской области. Позднее власти региона признали, что повреждения получили энергетические и промышленные объекты.
Поздно вечером в субботу сообщалось о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00

Удар возмездия

Накануне российская армия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ударила по предприятиям ВПК Украины и энергетическим целям, обеспечивающим их работу.
Большая часть Одессы осталась без электричества, воды и отопления. ДТЭК заявил о повреждении 20 электроподстанций в регионе.
Свет пропал в части Черниговской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. В Кривом Роге произошло аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерниговДнепропетровскДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала