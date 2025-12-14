https://ria.ru/20251214/vzryvy-2061987750.html
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
2025-12-14T17:57:00+03:00
2025-12-14T17:57:00+03:00
2025-12-14T18:33:00+03:00
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В нескольких регионах Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.
По данным местных СМИ, такие инциденты зафиксировали в Чернигове, Днепропетровске, Сумах, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Утром появилась информация о прилетах в Одесской области. Позднее власти региона признали, что повреждения получили энергетические и промышленные объекты.
Поздно вечером в субботу сообщалось о взрывах в Павлограде
Днепропетровской области.
Накануне российская армия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ударила по предприятиям ВПК Украины и энергетическим целям, обеспечивающим их работу.
Большая часть Одессы осталась без электричества, воды и отопления. ДТЭК заявил о повреждении 20 электроподстанций в регионе.
Свет пропал в части Черниговской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. В Кривом Роге произошло аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.