В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В нескольких регионах Украины прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.

По данным местных СМИ, такие инциденты зафиксировали в Чернигове, Днепропетровске, Сумах, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Утром появилась информация о прилетах в Одесской области. Позднее власти региона признали, что повреждения получили энергетические и промышленные объекты.

Поздно вечером в субботу сообщалось о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.

Удар возмездия

Накануне российская армия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ударила по предприятиям ВПК Украины и энергетическим целям, обеспечивающим их работу.

Большая часть Одессы осталась без электричества, воды и отопления. ДТЭК заявил о повреждении 20 электроподстанций в регионе.

Свет пропал в части Черниговской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. В Кривом Роге произошло аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.