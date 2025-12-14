https://ria.ru/20251214/vzryvy-2061974909.html
В Запорожской области прогремели новые взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в воскресенье о новых взрывах в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
