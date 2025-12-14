Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области прогремели новые взрывы - РИА Новости, 14.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 14.12.2025
В Запорожской области прогремели новые взрывы
В Запорожской области прогремели новые взрывы

© Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в воскресенье о новых взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги.
Ранее в воскресенье украинский телеканал "24 канал" сообщал о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье.
"Повторные взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
