В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 14.12.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T11:38:00+03:00
2025-12-14T11:38:00+03:00
2025-12-14T11:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
запорожье
запорожская область
Новости
ru-RU
В Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы