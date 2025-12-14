МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В нескольких регионах Украины прогремели взрывы, пострадала критическая инфраструктура.
Утром появилась информация о прилетах в Одесской области. Позднее власти региона признали, что повреждения получили энергетические и промышленные объекты.
Чуть позднее взрывалось в Сумах и подконтрольном ВСУ Запорожье. Поздно вечером в субботу сообщалось о таких инцидентах в Павлограде Днепропетровской области.
Ночью воздушную тревогу объявляли в Одесской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Удар возмездия
В субботу российская армия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ударила по предприятиям ВПК Украины и энергетическим целям, обеспечивающим их работу.
Большая часть Одессы осталась без электричества, воды и отопления. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.
Украинские пожарные тушат пожар в Одессе
Свет пропал в части Черниговской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. В Кривом Роге произошло аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
