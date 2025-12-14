Дерзкий выпад Сикорского в адрес Орбана из-за России разозлил журналиста

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Журналист Чей Боуз обрушился с критикой на главу МИД Польши Радослава Сикорского из-за дерзкого высказывания в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В субботу Орбан заявил, что манипуляции с российскими активами станут объявлением войны со стороны Евросоюза. За этим последовал выпад со стороны польского политика о том, что венгерский премьер якобы "получил орден Ленина".
Сикорский и Сийярто устроили перепалку из-за России
Вчера, 15:32
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины (Почти на 300 миллиардов евро) российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
"Объявление войны". Орбан набросился на ЕС из-за плана против России
13 декабря, 21:02