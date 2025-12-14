МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Журналист Чей Боуз обрушился с критикой на главу МИД Польши Радослава Сикорского из-за дерзкого высказывания в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.