ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 14.12.2025
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
Боевики ВСУ нанесли удар по жилому дому в Будённовском районе Донецка с применением беспилотного летательного аппарата "Чаклун", пострадавших нет, передает... РИА Новости, 14.12.2025
2025
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке с применением беспилотника

© РИА Новости / Сергей Аверин
Въезд в город Донецк
Въезд в город Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Въезд в город Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ нанесли удар по жилому дому в Будённовском районе Донецка с применением беспилотного летательного аппарата "Чаклун", пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.
В результате атаки поврежден припаркованный возле дома автомобиль, а также остекление жилого здания.
В силовых структурах уточнили РИА Новости, что жертв среди мирного населения удалось избежать.
Вид на Петровский район Донецка
Над Донецком прогремел взрыв
3 декабря, 18:46
 
