ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
Боевики ВСУ нанесли удар по жилому дому в Будённовском районе Донецка с применением беспилотного летательного аппарата "Чаклун", пострадавших нет, передает... РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецк
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ нанесли удар по жилому дому в Будённовском районе Донецка с применением беспилотного летательного аппарата "Чаклун", пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.
В результате атаки поврежден припаркованный возле дома автомобиль, а также остекление жилого здания.
В силовых структурах уточнили РИА Новости, что жертв среди мирного населения удалось избежать.