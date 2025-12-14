https://ria.ru/20251214/vsu-2062004935.html
Силовики: мобилизованный священник умер в учебном центре ВСУ
Силовики: мобилизованный священник умер в учебном центре ВСУ
В Черновицкой области спустя три недели после мобилизации умер священник
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Священник греко-католической церкви умер в учебном центре десантно-штурмовых войск ВСУ Черновицкой области менее чем через три недели после мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В учебных центрах продолжается массовая гибель мобилизованных военнослужащих. Стало известно о смерти Ореста Черного, священника греко-католической церкви", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что священник был призван 6 ноября 2025 года и умер 29 ноября в учебном центре десантно-штурмовых войск в Черновицкой области
, не успев завершить базовый курс подготовки.
"В ВСУ
бывший священник провел менее трех недель. Представители ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) никак не комментируют данный инцидент", - отметил представитель силовых структур.
Высокая смертность в учебных центрах ВСУ, по его словам, вызвана несколькими причинами.
"Во-первых, это жестокое отношение инструкторов и командиров в учебках. Во-вторых, фиктивные медкомиссии, которые признают годными мобилизованных с тяжелыми заболеваниями", - пояснил собеседник агентства.
Он напомнил, что, согласно правилам, священнослужители не могут быть мобилизованы и имеют бронь.
"Однако в современной Украине на любые правила всем наплевать, а украинская конституция стоит на так называемой "паузе", - сказал представитель силовых структур.