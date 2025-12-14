Рейтинг@Mail.ru
Силовики: мобилизованный священник умер в учебном центре ВСУ - РИА Новости, 14.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 14.12.2025
Силовики: мобилизованный священник умер в учебном центре ВСУ
Силовики: мобилизованный священник умер в учебном центре ВСУ - РИА Новости, 14.12.2025
Силовики: мобилизованный священник умер в учебном центре ВСУ
Священник греко-католической церкви умер в учебном центре десантно-штурмовых войск ВСУ Черновицкой области менее чем через три недели после мобилизации,... РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
черновицкая область
украина
вооруженные силы украины
черновицкая область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черновицкая область, Украина, Вооруженные силы Украины
Силовики: мобилизованный священник умер в учебном центре ВСУ

В Черновицкой области спустя три недели после мобилизации умер священник

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Священник греко-католической церкви умер в учебном центре десантно-штурмовых войск ВСУ Черновицкой области менее чем через три недели после мобилизации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В учебных центрах продолжается массовая гибель мобилизованных военнослужащих. Стало известно о смерти Ореста Черного, священника греко-католической церкви", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что священник был призван 6 ноября 2025 года и умер 29 ноября в учебном центре десантно-штурмовых войск в Черновицкой области, не успев завершить базовый курс подготовки.
ВСУ бывший священник провел менее трех недель. Представители ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) никак не комментируют данный инцидент", - отметил представитель силовых структур.
Высокая смертность в учебных центрах ВСУ, по его словам, вызвана несколькими причинами.
"Во-первых, это жестокое отношение инструкторов и командиров в учебках. Во-вторых, фиктивные медкомиссии, которые признают годными мобилизованных с тяжелыми заболеваниями", - пояснил собеседник агентства.
Он напомнил, что, согласно правилам, священнослужители не могут быть мобилизованы и имеют бронь.
"Однако в современной Украине на любые правила всем наплевать, а украинская конституция стоит на так называемой "паузе", - сказал представитель силовых структур.
Специальная военная операция на УкраинеЧерновицкая областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
