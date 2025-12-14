Рейтинг@Mail.ru
ВСУ переводят наемников в штурмовики, сообщили силовики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 14.12.2025
ВСУ переводят наемников в штурмовики, сообщили силовики
ВСУ переводят наемников в штурмовики, сообщили силовики - РИА Новости, 14.12.2025
ВСУ переводят наемников в штурмовики, сообщили силовики
Командование ВСУ переводит иностранных наемников в штурмовики, чтобы заменить ими украинских дезертиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 14.12.2025
ВСУ переводят наемников в штурмовики, сообщили силовики

Командование ВСУ переводит иностранных наемников в штурмовики

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Командование ВСУ переводит иностранных наемников в штурмовики, чтобы заменить ими украинских дезертиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Подтверждаются слухи о переводе иностранных наемников в штурмовики", - сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщал РИА Новости о том, что иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ и бегут, опасаясь, что их отправят в штурмовики.
По его словам, украинский ресурс Deep State, связанный с Главным управлением разведки Украины, утверждает, что командование ВСУ обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе сухопутных войск, а личный состав планируют направлять в штурмовые войска.
Собеседник агентства напомнил, что, по официальным данным офиса генпрокурора Украины, за январь-октябрь 2025 года зафиксировано 162,5 тысячи дел по самовольному оставлению части и 21,6 тысячи по дезертирству.
"По мнению одного из военных 2-го иностранного легиона, именно на смену этим беглецам и готовят легионеров", - сказал представитель силовых структур.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАфганистанБлижний ВостокВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
