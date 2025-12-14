В Запорожской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. В Запорожской области при украинской атаке погиб мирный житель, В Запорожской области при украинской атаке погиб мирный житель, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

« "В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ Михайловского муниципального округа поврежден частный дом, пострадали два человека, один из них погиб", — написал он в Telegram-канале.

Женщину 1956 года рождения госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

Незадолго до этого Балицкий заявил, что при ударе противника погиб житель села Каменское. В момент атаки он находился на придомовой территории.

ВСУ регулярно бьют по гражданским объектам в приграничных российских регионах. В ответ армия атакует места расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.