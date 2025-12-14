Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший при ударе ВСУ по Васильевке лев выжил, заявил хозяин зоопарка - РИА Новости, 14.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/vsu-2061972970.html
Пострадавший при ударе ВСУ по Васильевке лев выжил, заявил хозяин зоопарка
Пострадавший при ударе ВСУ по Васильевке лев выжил, заявил хозяин зоопарка - РИА Новости, 14.12.2025
Пострадавший при ударе ВСУ по Васильевке лев выжил, заявил хозяин зоопарка
Лев, пострадавший при ударе украинского беспилотника по зоопарку в Васильевке в Запорожской области, выжил, отделавшись контузией, и сейчас самостоятельно... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T15:51:00+03:00
2025-12-14T15:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061870250_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_bee09bdb9dd6d5469b966de36521f53e.jpg
https://ria.ru/20251214/bpl-2061970122.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Пострадавший при ударе ВСУ по Васильевке лев выжил, заявил хозяин зоопарка

РИА Новости: пострадавший при ударе ВСУ по зоопарку в Васильевке лев выжил

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области
ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Лев, пострадавший при ударе украинского беспилотника по зоопарку в Васильевке в Запорожской области, выжил, отделавшись контузией, и сейчас самостоятельно ходит, сообщил РИА Новости хозяин Васильевского зоопарка Александр Пылышенко.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что раненный при атаке ВСУ на зоопарк лев умер.
Обстановка в пригородах Запорожья - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Ударные БПЛА группировки "Днепр" приблизились к пригородам Запорожья
Вчера, 15:36
"Лев вчера (в субботу - ред.) был сильно контужен ударом беспилотника по его вольеру и какое-то время был без признаков жизни. Сегодня он пришел в себя, ему уже легче. Он самостоятельно ходит. Делаем все возможное, чтобы его вылечить - решить все медикаментозные вопросы. Сейчас ведем лечение и ремонт разрушенных прилетом помещений", - рассказал Пылышенко.
По словам собеседника агентства, удар украинского БПЛА пришелся в верхнюю часть вольера хищников.
"БПЛА упал на верхнюю часть вольера, на решетки. От взрыва разрушены два вольера и наружные стены на улицу. В результате территория оказалась без наружного ограждения. Полностью разрушен дом для обезьян и еще два вольера нуждаются в срочном ремонте - вольеры для тигров и львов", - добавил хозяин зоопарка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
