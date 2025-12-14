https://ria.ru/20251214/vsu-2061972970.html
Пострадавший при ударе ВСУ по Васильевке лев выжил, заявил хозяин зоопарка
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Лев, пострадавший при ударе украинского беспилотника по зоопарку в Васильевке в Запорожской области, выжил, отделавшись контузией, и сейчас самостоятельно ходит, сообщил РИА Новости хозяин Васильевского зоопарка Александр Пылышенко.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ
по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
сообщил РИА Новости, что раненный при атаке ВСУ
на зоопарк лев умер.
"Лев вчера (в субботу - ред.) был сильно контужен ударом беспилотника по его вольеру и какое-то время был без признаков жизни. Сегодня он пришел в себя, ему уже легче. Он самостоятельно ходит. Делаем все возможное, чтобы его вылечить - решить все медикаментозные вопросы. Сейчас ведем лечение и ремонт разрушенных прилетом помещений", - рассказал Пылышенко.
По словам собеседника агентства, удар украинского БПЛА пришелся в верхнюю часть вольера хищников.
"БПЛА упал на верхнюю часть вольера, на решетки. От взрыва разрушены два вольера и наружные стены на улицу. В результате территория оказалась без наружного ограждения. Полностью разрушен дом для обезьян и еще два вольера нуждаются в срочном ремонте - вольеры для тигров и львов", - добавил хозяин зоопарка.