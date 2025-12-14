Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне работы "Севера"
12:15 14.12.2025 (обновлено: 12:21 14.12.2025)
ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне работы "Севера"
ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне работы "Севера" - РИА Новости, 14.12.2025
ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне работы "Севера"
россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне работы "Севера"

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне работы "Севера"

Боевая работа расчета РСЗО "Град" . Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка и Рыжевка Сумской области.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Вильча, Охримовка и Прилипка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два склада материальных средств, отмечает МО РФ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Вчера, 12:16
 
Россия, Вооруженные силы Украины
 
 
