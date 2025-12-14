ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне работы "Севера"

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Вильча, Охримовка и Прилипка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.