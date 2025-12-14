https://ria.ru/20251214/vsu-2061945413.html
ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне работы "Севера"
ВСУ потеряли свыше 240 военных в зоне работы "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/spetsoperatsiya-2061945668.html
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ
и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка
и Рыжевка Сумской области
.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Вильча, Охримовка и Прилипка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два склада материальных средств, отмечает МО РФ
