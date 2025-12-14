Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Херсонскую область 46 раз за сутки
09:35 14.12.2025 (обновлено: 09:46 14.12.2025)
ВСУ обстреляли Херсонскую область 46 раз за сутки
происшествия, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины
ГЕНИЧЕСК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки провели 46 артиллерийских обстрелов 11 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня, боевики ВСУ нанесли 26 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 20 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки противник нанес по 11 населенным пунктам Херсонской области 46 ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Голая Пристань, Каиры, Заводовка, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Малая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Корсунка, Днепряны, Великая Лепетиха.
ПроисшествияХерсонская областьДнепр (река)Вооруженные силы Украины
 
 
