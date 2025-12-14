https://ria.ru/20251214/vsu-2061926998.html
ВСУ обстреляли Херсонскую область 46 раз за сутки
ВСУ обстреляли Херсонскую область 46 раз за сутки - РИА Новости, 14.12.2025
ВСУ обстреляли Херсонскую область 46 раз за сутки
Украинские войска за сутки провели 46 артиллерийских обстрелов 11 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T09:35:00+03:00
2025-12-14T09:35:00+03:00
2025-12-14T09:46:00+03:00
происшествия
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20250227/vsu-2001872628.html
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Херсонскую область 46 раз за сутки
ВСУ за сутки 46 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области