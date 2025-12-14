Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация прибыла на встречу шерп G20 в Вашингтоне - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 14.12.2025 (обновлено: 00:53 15.12.2025)
https://ria.ru/20251214/vstrecha-2062008471.html
Российская делегация прибыла на встречу шерп G20 в Вашингтоне
Российская делегация прибыла на встречу шерп G20 в Вашингтоне - РИА Новости, 15.12.2025
Российская делегация прибыла на встречу шерп G20 в Вашингтоне
Российская делегация прибыла в Вашингтон для участия в первой под председательством США встрече шерп стран "Группы двадцати" (G20), сообщил посол по особым... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-14T22:23:00+03:00
2025-12-15T00:53:00+03:00
россия
сша
большая двадцатка
в мире
светлана лукаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045296777_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_3fb2b39623163191fcdf57b3466139f2.jpg
https://ria.ru/20251211/ssha-2061315126.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045296777_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_377c55ffb3b8cd20bd4fe108198c8260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, большая двадцатка, в мире, светлана лукаш
Россия, США, Большая двадцатка, В мире, Светлана Лукаш
Российская делегация прибыла на встречу шерп G20 в Вашингтоне

Посол Бердыев: российская делегация прибыла на встречу шерп G20 в Вашингтоне

© AP Photo / Rahmat GulЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская делегация прибыла в Вашингтон для участия в первой под председательством США встрече шерп стран "Группы двадцати" (G20), сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Дипломат напомнил, что в понедельник и вторник в столице США одновременно пройдут первые под председательством американцев заседания шерп и финансовых представителей членов G20.
«
"Российская делегация под руководством российского шерпы Светланы Лукаш прибыла в Вашингтон", - написал Бердыев в своем Telegram-канале.
Первого декабря госдепартамент США объявил о том, что страна примет на себя роль председателя "Двадцатки" в 2026 году. Согласно заявлению госдепа, США намерены сосредоточиться на стимулировании экономического роста в рамках G20, с особым акцентом на создание надежных и доступных цепочек поставок энергоресурсов и внедрение инновационных технологий.
Бердыев также сообщил, что саммит "Группы двадцати" под американском председательством пройдет 14-15 декабря в гольф-клубе и отельном комплексе во Флориде, который принадлежит президенту США Дональду Трампу.
Флаги стран — участниц G7 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
СМИ: в США обсуждают идею создания альтернативного G7 объединения с Россией
11 декабря, 11:08
 
РоссияСШАБольшая двадцаткаВ миреСветлана Лукаш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала