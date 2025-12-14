https://ria.ru/20251214/vstrecha-2062008471.html
Российская делегация прибыла на встречу шерп G20 в Вашингтоне
Российская делегация прибыла на встречу шерп G20 в Вашингтоне
Российская делегация прибыла на встречу шерп G20 в Вашингтоне
Российская делегация прибыла в Вашингтон для участия в первой под председательством США встрече шерп стран "Группы двадцати" (G20), сообщил посол по особым...
2025-12-14T22:23:00+03:00
2025-12-14T22:23:00+03:00
2025-12-15T00:53:00+03:00
россия
сша
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Российская делегация прибыла в Вашингтон для участия в первой под председательством США встрече шерп стран "Группы двадцати" (G20), сообщил
посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Дипломат напомнил, что в понедельник и вторник в столице США одновременно пройдут первые под председательством американцев заседания шерп и финансовых представителей членов G20.
«
"Российская делегация под руководством российского шерпы Светланы Лукаш прибыла в Вашингтон", - написал Бердыев в своем Telegram-канале.
Первого декабря госдепартамент США объявил о том, что страна примет на себя роль председателя "Двадцатки" в 2026 году. Согласно заявлению госдепа, США намерены сосредоточиться на стимулировании экономического роста в рамках G20, с особым акцентом на создание надежных и доступных цепочек поставок энергоресурсов и внедрение инновационных технологий.
Бердыев также сообщил, что саммит "Группы двадцати" под американском председательством пройдет 14-15 декабря в гольф-клубе и отельном комплексе во Флориде, который принадлежит президенту США Дональду Трампу.