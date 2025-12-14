ВС России взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ под Варваровкой

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в результате боев за Варваровку в Запорожской области взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ, сообщило Минобороны России.

"В результате боёв под контроль взят крупный пункт обороны. Уничтожено большое количество живой силы противника, более 12 единиц техники, а также более 70 тяжёлых гексакоптеров типа "Баба-Яга", - говорится в сообщении ведомства.