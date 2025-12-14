Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ под Варваровкой - РИА Новости, 14.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 14.12.2025 (обновлено: 16:32 14.12.2025)
ВС России взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ под Варваровкой
ВС России взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ под Варваровкой
Вооруженные силы РФ в результате боев за Варваровку в Запорожской области взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 14.12.2025
ВС России взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ под Варваровкой

ВС России взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ под Варваровкой
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в результате боев за Варваровку в Запорожской области взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ, сообщило Минобороны России.
Подразделения группировки "Восток" освободили населённый пункт Варваровка в Запорожской области, сообщило ранее министерство обороны России.
"В результате боёв под контроль взят крупный пункт обороны. Уничтожено большое количество живой силы противника, более 12 единиц техники, а также более 70 тяжёлых гексакоптеров типа "Баба-Яга", - говорится в сообщении ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
