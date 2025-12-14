https://ria.ru/20251214/vs-2061950049.html
ВС России взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ под Варваровкой
ВС России взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ под Варваровкой - РИА Новости, 14.12.2025
ВС России взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ под Варваровкой
Вооруженные силы РФ в результате боев за Варваровку в Запорожской области взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 14.12.2025
ВС России взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ под Варваровкой
МО РФ: ВС России взяли под контроль крупный пункт обороны ВСУ под Варваровкой