Вице-премьер Италии сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 14.12.2025
17:07 14.12.2025
Вице-премьер Италии сделал заявление о войне с Россией
Вице-премьер Италии сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 14.12.2025
Вице-премьер Италии сделал заявление о войне с Россией
Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини выступил против конфликта с Россией и призвал к диалогу, его слова приводит агентство askanews. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:07:00+03:00
2025-12-14T17:07:00+03:00
в мире
россия
италия
москва
сергей лавров
маттео сальвини
нато
евросоюз
россия
италия
москва
в мире, россия, италия, москва, сергей лавров, маттео сальвини, нато, евросоюз, санкции в отношении россии, владимир путин
В мире, Россия, Италия, Москва, Сергей Лавров, Маттео Сальвини, НАТО, Евросоюз, Санкции в отношении России, Владимир Путин
Вице-премьер Италии сделал заявление о войне с Россией

Сальвини выступил против военного конфликта с Россией

© AP Photo / Laszlo BaloghМаттео Сальвини
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Laszlo Balogh
Маттео Сальвини. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини выступил против конфликта с Россией и призвал к диалогу, его слова приводит агентство askanews.
"Мы не воюем с Россией. Я не хочу, чтобы мои дети воевали против России. Когда у страны есть шесть тысяч ядерных боеголовок, лучший путь вперед – это диалог", – заявил политик.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Объявление войны". Орбан набросился на ЕС из-за плана против России
13 декабря, 21:02
13 декабря, 21:02
Сальвини добавил, что европейцы, в частности, лидеры Франции и Германии, бойкотируют мирное урегулирование на Украине, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в их странах.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Сикорский и Сийярто устроили перепалку из-за России
Вчера, 15:32
Вчера, 15:32
 
В миреРоссияИталияМоскваСергей ЛавровМаттео СальвиниНАТОЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
