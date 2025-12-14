Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры сообщили, что готовятся выехать на поиски туристов у горы Ослянка - РИА Новости, 14.12.2025
21:34 14.12.2025
Волонтеры сообщили, что готовятся выехать на поиски туристов у горы Ослянка
Волонтеры готовятся выехать к горе Ослянка, где пропали 13 свердловских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского отделения поисково-спасательного РИА Новости, 14.12.2025
Волонтеры сообщили, что готовятся выехать на поиски туристов у горы Ослянка

РИА Новости: волонтеры готовятся выехать к горе Ослянка, где пропали 13 туристов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Волонтеры готовятся выехать к горе Ослянка, где пропали 13 свердловских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
В ГУ МЧС России по Пермскому краю в воскресенье сообщили РИА Новости, что только двое из туристической группы из 15 человек вернулись на базу с маршрута у горы Ослянка. В ведомстве уточнили, что пропавшие туристы приехали в регион из Свердловской области.
"К нам поступила заявка сегодня в 20.21 (18.21 мск – ред.). Готовится выезд", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, какая у отряда есть информация о пропавших уральских туристах.
Гора Ослянка считается одной самых высоких и живописных точек Среднего Урала (1119 метров). Она находится в 50 километрах от пермского Кизела и примерно в 300 километрах от Перми.
