Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты московского "Динамо" одержали девятую победу подряд - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:24 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/volejbolisty-2061999582.html
Волейболисты московского "Динамо" одержали девятую победу подряд
Волейболисты московского "Динамо" одержали девятую победу подряд - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Волейболисты московского "Динамо" одержали девятую победу подряд
Московское "Динамо" обыграло уфимское "Динамо-Урал" в матче 13-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T20:24:00+03:00
2025-12-14T20:24:00+03:00
волейбол
спорт
москва
россия
новый уренгой
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
санкт-петербург
динамо-ло (ленинградская обл.)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991930207_0:0:998:561_1920x0_80_0_0_2697eae4478a84fdd5992c9142ae6b98.jpg
/20251213/voleybol-2061879503.html
москва
россия
новый уренгой
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991930207_80:0:968:666_1920x0_80_0_0_d19b48cf516ba1c8cb441e9431cff68c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, москва, россия, новый уренгой, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), санкт-петербург, динамо-ло (ленинградская обл.), зенит (санкт-петербург), факел (новый уренгой)
Волейбол, Спорт, Москва, Россия, Новый Уренгой, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Санкт-Петербург, Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Зенит (Санкт-Петербург), Факел (Новый Уренгой)
Волейболисты московского "Динамо" одержали девятую победу подряд

Московское "Динамо" обыграло уфимское "Динамо-Урал" в матче чемпионата России

© Официальный сайт ВК "Динамо"Волейболисты московского "Динамо"
Волейболисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Официальный сайт ВК "Динамо"
Волейболисты московского "Динамо". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло уфимское "Динамо-Урал" в матче 13-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 (25:17, 25:19, 25:20) в пользу хозяев.
Столичный клуб выиграл девятый матч подряд и с 11 победами занимает третье место в таблице. "Динамо-Урал" с тремя победами располагается на 14-й строчке.
Результаты других матчей игрового дня:
"Факел" (Новый Уренгой) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 3-1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:21);
"Газпром-Югра" (Сургут) - "Нова" (Новокуйбышевск) - 0-3 (18:25, 23:25, 20:25);
"Ярославич" (Ярославль) - "Горький" (Нижний Новгород) - 0-3 (21:25, 20:25, 14:25);
"Зенит" (Казань) - МГТУ (Москва) - 3-0 (25:17, 25:20, 25:11).
Волейболисты Динамо-ЛО - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Динамо-ЛО" обыграло "Белогорье" в матче чемпионата России по волейболу
13 декабря, 20:16
 
ВолейболСпортМоскваРоссияНовый УренгойСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Санкт-ПетербургДинамо-ЛО (Ленинградская обл.)Зенит (Санкт-Петербург)Факел (Новый Уренгой)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала