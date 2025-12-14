Волейболисты московского "Динамо" одержали девятую победу подряд

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло уфимское "Динамо-Урал" в матче 13-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Столичный клуб выиграл девятый матч подряд и с 11 победами занимает третье место в таблице. "Динамо-Урал" с тремя победами располагается на 14-й строчке.