В ООН призвали освободить захваченный США танкер

Участники группы подчеркнули, что действия, осуществленные официальными вооруженными силами одного государства, представляют собой "грубое нарушение международного права", включая право собственности, и вписываются в тенденцию односторонних и принудительных мер, которые должны быть прекращены в интересах международной безопасности и стабильности.

"Использование военных средств для вмешательства в законную коммерческую деятельность суверенного государства не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, в том числе на основании одностороннего и экстерриториального национального законодательства, и попытка представить такие действия как меру по обеспечению соблюдения закона никоим образом не освобождает Соединённые Штаты Америки от обязательств в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении Группы друзей, в состав которой входят 18 государств.