В ООН призвали освободить захваченный США танкер

МЕХИКО, 14 дек - РИА Новости. Группа друзей в защиту Устава ООН осудила действия США после захвата нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, призвав незамедлительно освободить судно и его экипаж.
"Группа призывает, с одной стороны, к полному уважению суверенных прав Боливарианской Республики Венесуэла в отношении её морской и торговой деятельности, а с другой - к немедленному освобождению судна и его груза, а также любого задержанного персонала", - говорится в коммюнике, текст которого опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.
Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства обороны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
Участники группы подчеркнули, что действия, осуществленные официальными вооруженными силами одного государства, представляют собой "грубое нарушение международного права", включая право собственности, и вписываются в тенденцию односторонних и принудительных мер, которые должны быть прекращены в интересах международной безопасности и стабильности.
"Использование военных средств для вмешательства в законную коммерческую деятельность суверенного государства не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, в том числе на основании одностороннего и экстерриториального национального законодательства, и попытка представить такие действия как меру по обеспечению соблюдения закона никоим образом не освобождает Соединённые Штаты Америки от обязательств в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении Группы друзей, в состав которой входят 18 государств.
В тексте отмечается, что инцидент произошел на фоне продолжающихся угроз, дезинформации и провокаций, направленных, на дестабилизацию и подрыв конституционного правительства президента Николаса Мадуро. Участники группы подтвердили, что Латинская Америка и Карибский бассейн являются зоной мира, и выразили "абсолютную и непоколебимую солидарность" с народом и правительством Венесуэлы.
