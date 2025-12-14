Рейтинг@Mail.ru
В ООН призвали освободить захваченный США танкер - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/venesuela-2061909600.html
В ООН призвали освободить захваченный США танкер
В ООН призвали освободить захваченный США танкер - РИА Новости, 14.12.2025
В ООН призвали освободить захваченный США танкер
Группа друзей в защиту Устава ООН осудила действия США после захвата нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, призвав незамедлительно освободить судно и его... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T04:20:00+03:00
2025-12-14T04:20:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
иран
николас мадуро
оон
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061288564_0:0:2083:1173_1920x0_80_0_0_ed76929e478a5e3dd196e8d9c90c6378.jpg
https://ria.ru/20251212/maduro-2061555890.html
https://ria.ru/20251211/ssha-2061533832.html
венесуэла
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061288564_358:0:2083:1294_1920x0_80_0_0_56ae1966fa9fe8f568a6967b19be33d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, иран, николас мадуро, оон, фбр
В мире, Венесуэла, США, Иран, Николас Мадуро, ООН, ФБР
В ООН призвали освободить захваченный США танкер

Группа друзей Устава ООН призвала немедленно освободить захваченный США танкер

© Attorney General Pamela BondiЗахват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео
Захват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Attorney General Pamela Bondi
Захват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 14 дек - РИА Новости. Группа друзей в защиту Устава ООН осудила действия США после захвата нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, призвав незамедлительно освободить судно и его экипаж.
"Группа призывает, с одной стороны, к полному уважению суверенных прав Боливарианской Республики Венесуэла в отношении её морской и торговой деятельности, а с другой - к немедленному освобождению судна и его груза, а также любого задержанного персонала", - говорится в коммюнике, текст которого опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Почти все венесуэльцы отвергают захват США танкера с нефтью, заявил Мадуро
12 декабря, 03:33
Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства обороны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
Участники группы подчеркнули, что действия, осуществленные официальными вооруженными силами одного государства, представляют собой "грубое нарушение международного права", включая право собственности, и вписываются в тенденцию односторонних и принудительных мер, которые должны быть прекращены в интересах международной безопасности и стабильности.
"Использование военных средств для вмешательства в законную коммерческую деятельность суверенного государства не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах, в том числе на основании одностороннего и экстерриториального национального законодательства, и попытка представить такие действия как меру по обеспечению соблюдения закона никоим образом не освобождает Соединённые Штаты Америки от обязательств в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении Группы друзей, в состав которой входят 18 государств.
В тексте отмечается, что инцидент произошел на фоне продолжающихся угроз, дезинформации и провокаций, направленных, на дестабилизацию и подрыв конституционного правительства президента Николаса Мадуро. Участники группы подтвердили, что Латинская Америка и Карибский бассейн являются зоной мира, и выразили "абсолютную и непоколебимую солидарность" с народом и правительством Венесуэлы.
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Белый дом объяснил арест танкера у берегов Венесуэлы
11 декабря, 22:43
 
В миреВенесуэлаСШАИранНиколас МадуроООНФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала