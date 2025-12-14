Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла осудила заморозку российских активов в Европе - РИА Новости, 14.12.2025
02:47 14.12.2025
Венесуэла осудила заморозку российских активов в Европе
Венесуэла осудила заморозку российских активов в Европе - РИА Новости, 14.12.2025
Венесуэла осудила заморозку российских активов в Европе
Венесуэла отвергает решение Европейского союза о бессрочной заморозке российских активов, поскольку оно нарушает нормы международного права и подрывает усилия... РИА Новости, 14.12.2025
2025
Венесуэла осудила заморозку российских активов в Европе

Венесуэла отвергла решение ЕС о бессрочной заморозке российских активов

Прохожие на улице Каракаса
Прохожие на улице Каракаса - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Прохожие на улице Каракаса. Архивное фото
МЕХИКО, 14 дек - РИА Новости. Венесуэла отвергает решение Европейского союза о бессрочной заморозке российских активов, поскольку оно нарушает нормы международного права и подрывает усилия по обеспечению мира, заявила исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес.
"Правительство Боливарианской Республики отвергает замораживание активов Российской Федерации в Европе, одобренное Европейским союзом. Очевидно, что это нарушает международное право, посягает на правовую безопасность инвестиций и подрывает мирные инициативы в регионе", - написала Родригес в своем Telegram-канале.
По ее словам, подобные меры вписываются в линию давления со стороны стран глобального Севера на государства, выступающие за формирование нового мирового порядка и противодействие "грабежу, пиратству, экспроприации и расхищению".
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
